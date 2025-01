Policial Militar é esfaqueado pela ex-namorada em Abaetetuba; investigação corre sob sigilo

Um policial militar foi atingido com golpes de faca desferidos por sua ex-namorada dentro de uma residência em Abaetetuba, no nordeste do Pará, no último sábado (25). Segundo informações de pessoas próximas ao ex-casal, a jovem não teria aceitado o término do relacionamento. Durante um desentendimento no local, ela teria pego uma faca e atacado o militar, atingindo-o no pescoço e no b​raço.

O policial foi socorrido e encaminhado a uma unidade hospitalar, onde recebeu atendimento médico. Imagens obtidas pela reportagem mostram que os ferimentos exigiram diversos pontos nos locais atingidos.

Ainda de acordo com relatos de conhecidos do ex-casal, após o ocorrido, a jovem foi à delegacia para denunciar que teria sofrido agressões por parte do policial. No entanto, testemunhas afirmam que ela não apresentava marcas de violência, enquanto o militar estava visivelmente ferido.

O policial se manifestou sobre o caso em suas redes sociais, ressaltando sua conduta e negando qualquer atitude agressiva em sua vida pessoal. “Irei me pronunciar devido ao fato de diversos comentários expostos a situação delicada que ocorreu. Nunca fui de expor minha vida pessoal [...]. Tenho orgulho de dizer que nunca encostei a mão em uma mulher, nem na pior das situações em toda minha vida que eu já passei”, declarou.

O militar também pontuou que todas as medidas cabíveis estão sendo tomadas. Disse também que confia na justiça. “Espero que a justiça seja feita, que Deus continue me protegendo como ele me protegeu desse ocorrido. [...] Tirem suas conclusões dos fatos. Todas as medidas cabíveis estão sendo tomadas de ambas as partes, o que resta agora é aguardar os fatos e esperar que a verdade venha à tona”, completou.

Informações apuradas indicam que a jovem envolvida no caso encontra-se foragida. Procurada, a Polícia Civil informou que “o caso é investigado sob sigilo pela delegacia de Abaetetuba”.