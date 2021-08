Policial militar acusado de praticar assaltos em Ananindeua é preso

Dois homens acusados de praticar assaltos nos bairros Cidade Nova e 40 Horas, em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém (RMB), foram presos nesta terça-feira (10). De acordo com informações da polícia, a dupla foi localizada em um motel no bairro da Guanabara, onde estaria se escondendo após cometer os roubos. Um dos criminosos foi identificado como policial militar da ativa.

Segundo o relato da ocorrência, por volta de 1h30 da madrugada, as viaturas do 6º Batalhão de Polícia Militar (6º BPM) receberam a informação de que dois homens estariam praticando assaltos no bairro 40 Horas, em um Fiat Mobi preto. De imediato, as guarnições iniciaram as diligências e foram até o local informado.

Depois de ouvir as vítimas, os policiais constataram que os mesmos assaltantes já haviam praticado diversos roubos em toda a área da Cidade Nova, e que costumavam se esconder em motéis da região, ameaçando os funcionários e realizando furtos nos locais.

Já por volta das 8h, os militares foram informados de que os suspeitos estariam em um motel no bairro da Guanabara. Cinco viaturas foram até o endereço, onde foi localizado o veículo e realizada a abordagem no quarto onde a dupla estava. Com eles, foram apreendidas uma pistola ponto 40 com três carregadores, além de uma faca e três celulares.

Uma pistola ponto 40 com três carregadores, munições, uma faca, celulares e documentos foram apreendidos com os assaltantes (Reprodução)

Após averiguações, os suspeitos foram reconhecidos pelas vítimas, momento em que receberam voz de prisão. Foi constatado, ainda, que um dos assaltantes é policial militar da ativa. Ele foi encaminhado para a Divisão de Crimes Funcionais (Decrif) para os procedimentos cabíveis.

A reportagem solicitou nota à Polícia Militar do Pará (PMPA) sobre o caso, mas até o momento desta publicação, não recebeu nenhuma resposta.