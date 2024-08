PM acusado de executar duas pessoas é absolvido após falta de testemunha de acusação

O cabo da Polícia Militar (PM) Antônio da Luz Bernardino da Costa, conhecido como Negão do Moura, foi absolvido da acusação de homicídio contra dois jovens e tentativa de assassinato contra um terceiro adolescente ocorrido em 2009, no distrito de Icoaraci, em Belém. O caso ganhou repercussão na mídia. A única testemunha de acusação e sobrevivente do caso faltou ao julgamento realizado na manhã desta segunda-feira (05/08), no Fórum Criminal de Belém.

O promotor Nadilson Portilho Gomes do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) alegou não ter segurança para sustentar a acusação contra Antônio Costa, já que a única testemunha de acusação não compareceu.

Diante deste quadro, o promotor não sustentou a acusação por insuficiência de provas. Os advogados de defesa do réu ratificaram o entendimento alegando negativa de autoria. Desta forma, os jurados votaram pela absolvição do réu.