Policial Federal morto em acidente na Transamazônica é enterrado no Espírito Santo

Natural do Espírito Santos, o policial federal, Felipe Freitas Custódio, de 28 anos, que há quase dois anos estava lotado no Pará, sofreu grave acidente na terça-feira (1º), na rodovia Transamazônica, e na manhã desta sexta-feira (4), ele foi sepultado em sua terra natal.

O acidente no Km 160 da Transamazônica aconteceu quando o policial federal voltava de um curso da PF, em Santarém, no oeste do estado, e seguia para Altamira. O motorista perdeu o controle da viatura, que caiu de uma ponte. Ele morreu na hora, os outros dois policiais que estavam no carro conseguiram sair do veículo submerso.

O capixaba estava lotado em Almirante, no Pará desde 2019, após sair da Academia Nacional de Polícia em Brasília.

Nesta sexta-feira, policiais federais acompanham enterro de Felipe Custódio, às 9h, no cemitério Parque da Paz, na Ponta da Fruta, em Vila Velha. A cerimônia foi marcada pela presença de familiares e amigos, que prestaram a última homenagem.



Além da Polícia Federal do Estado, o agente também foi homenageado pela equipe do Pará. Um cortejo foi realizado e o juramento da Polícia Federal citado.