Policial baleado durante tentativa de assalto em hospital recebe alta e já está em casa

O agente da Polícia Civil do Pará que foi baleado nesta quinta-feira (29), em confronto com criminosos no centro de Belém, já teve alta e está em sua residência. O policial, identificado apenas pelo prenome Murilo, por segurança, teve o pé esquerdo atingido por uma bala, mas o projétil não chegou a atingir veias vitais. Ele está sendo acompanhado por uma equipe médica.

"Sou investigador há 30 anos e já passei por diversas experiências como essa, mas nunca havia sido baleado. Tenho um filho que faz tratamento oncológico e jamais permitiria que a ação armada por esses criminosos fosse concluída no Hospital Ophir Loyola, me coloquei no lugar dos pacientes, dos pais e mães que estão ali naquele hospital em busca de cura”, disse o servidor público, emocionado.

O Delegado-Geral da Polícia Civil, Walter Resende, visitou o policial e prestou solidariedade. "O Murilo é um grande servidor, com muitos serviços prestados à instituição e a sociedade de modo geral. Ficamos todos muito preocupados com o seu estado de saúde, que graças a Deus é estável e logo logo ele estará recuperado para retornar à nossa missão de combater a criminalidade e reforçar a segurança pública. A PCPA está na torcida para que ele se restabeleça e não fique com nenhuma sequela”, disse Resende.

O Governo do Estado, por meio da Polícia Civil do Pará, informou que está dando total suporte ao agente.

O caso

Três homens morreram e outros quatro foram presos na manhã de quinta-feira (29), durante ação das forças de segurança pública, no centro de Belém. Segundo a Polícia Civil, os sete suspeitos se preparavam para roubar cerca de R$ 1 milhão de uma agência do Banpará, localizada dentro do Hospital Ophir Loyola, no bairro de São Brás, quando foram abordados pelos policiais.