Policiais salvam assaltante de linchamento após roubo de celular

Um homem de 19 anos foi preso por roubo nesta sexta-feira (20). A denúncia chegou aos policiais após o criminoso ser rendido por populares que estavam próximo do local do crime, no bairro São José 2, em Manaus (AM). As informações são do portal do Holanda.

Quando a Polícia chegou ao local, o jovem estava cercado por várias pessoas e com hematomas pelo corpo. O assaltante roubou um celular pela área quando foi rendido.

O criminoso foi levado para um pronto socorro antes de ficar à disposição das autoridades policiais.