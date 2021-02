Policiais penais flagram e frustram plano de fuga em Bragança

Policiais penais da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) flagraram o início de um plano de fuga do Centro de Recuperação Regional de Bragança (CRRB), nordeste do Pará. Os 15 detentos de uma cela estavam começando uma escavação, quebrando uma parte do banheiro. Os agentes perceberam durante a fiscalização de rotina. Todos foram isolados imediatamente.

Os 15 detentos foram transferidos para o Complexo Penitenciário de Santa Izabel, onde vão cumprir medida disciplinar em cela de isolamento. Todos os custodiados responderão a Procedimento Disciplinar Penitenciário, que impõem algumas limitações, restrições e dificulta a progressão de regime ou acesso a benefícios.