Policiais militares salvam pescador que estava se afogando em Viseu

Militares da 19ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) salvaram um pescador que estava se afogando no rio Gurupi, no município de Viseu, no nordeste do estado. O resgate ocorreu na noite de quarta-feira (13), quando os militares foram acionados para socorrer uma vítima de esfaqueamento que estava sendo levada pela correnteza.

Os policiais nadaram até o pescador, que sofreu lesão na coluna vertebral, após um desentendimento com outro homem, que fugiu. Devido às lesões, o homem não conseguia nadar e estava sendo levado pela correnteza.

Após o resgate, os militares conduziram a vítima, cujo nome não foi divulgado, até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. A Polícia Militar informou ainda que, de acordo com a equipe médica que atendeu o pescador, a ação rápida dos policiais foi crucial, pois as lesões eram graves e a vítima não suportaria a correnteza por muito tempo. Segundo os médicos, a vítima já foi avaliada e, agora, será encaminhada a Belém para receber tratamento adequado.