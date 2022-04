Policiais militares recuperam, em Maracanã, no Pará, uma lancha que havia sido furtada

Agentes do 5° Batalhão de Polícia Militar (5° BPM), unidade que integra o Comando de Policiamento Regional III (CPR III), recuperaram uma lancha furtada, neste sábado (23), no município de Maracanã, no nordeste paraense.

No início da manhã, os policiais foram informados, por um homem, que a lancha dele havia sido furtada no porto do município de Salinópolis, durante a madrugada, e que a embarcação teria sido vista no porto do município de Maracanã. Os policiais foram até o local indicado e localizaram a lancha.

Mas o suspeito do furto continua sendo procurado. O proprietário da lancha registrou a ocorrência na Delegacia de Polícia Civil de Salinópolis. E as investigações continuam para tentar localizar e prender o autor do furto da lancha.