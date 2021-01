PMs prendem homem após ele fazer vários disparos contra residência

Policiais militares do 13° Batalhão (13° BPM) prenderam um homem por porte ilegal de arma de fogo em Tucuruí, no sudeste do Estado, após ele efetuar vários disparos contra uma casa. Além da arma que estava com ele, munições também foram apreendidas pela equipe. A prisão ocorreu na sexta-feira (22).

Ainda segundo a PM, uma mulher foi à sede da unidade e informou que um homem fez vários disparos contra a sua residência, no bairro da Matinha. Imediatamente, os policiais foram até o local, e realizaram buscas para capturar o suspeito. Após encontrarem o irmão dele, a equipe apreendeu uma pistola 380 com 15 munições.

Os militares continuaram as diligências e localizaram o suspeito, que estava escondido em um hotel. Os PMs o prenderam, conduzindo-o à Seccional de Polícia Civil, para a realização dos procedimentos adequados.