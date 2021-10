Policiais militares prendem homem com simulacro de arma de fogo

Policiais militares do Comando Geral da Polícia Militar prenderam um homem, com quem encontraram um simulacro de arma de fogo. A detenção ocorreu durante abordagem realizada, na noite de sexta-feira (8), no bairro do Coqueiro, em Ananindeua, na Grande Belém. Eles também recuperaram um veículo roubado. Os militares participavam da operação "Polícia Mais Forte" e foram informados, por um homem, que a motocicleta dele havia sido roubada e poderia estar em um posto de gasolina próximo.

Os agentes foram até o local indicado. Eles localizaram o veículo e souberam que o suspeito havia fugido ao perceber a chegada da equipe. Durante as buscas, os policiais militares encontraram o suspeito. E, com ele, apreenderam um simulacro de arma de fogo e um aparelho celular que fora roubado do proprietário da motocicleta. O homem foi apresentado na Seccional Urbana da Cidade Nova, para que fossem adotadas as providências cabíveis.