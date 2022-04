Policiais militares prendem homem com arma de fogo em Tomé-Açu

Equipes do Grupamento Tático Operacional (GTO), da 14ª Companhia Independente da Polícia Militar (14ª CIPM) e do Batalhão de Rondas Ostensivas Motorizadas (Rotam) prenderam um homem, com quem encontraram uma arma de fogo.

A ação ocorreu no início da madrugada de sexta-feira (22), no município de Tomé-Açu, na região nordeste do Estado. Ainda segundo a Polícia Militar, os agentes realizavam rondas no ramal de acesso à Vila Socorro. Eles, então, abordaram um carro.

E, durante a busca veicular, encontraram uma arma de fogo. O condutor do automóvel admitiu ser o dono da arma, mas não apresentou nenhuma documentação do armamento. Os policiais militares o encaminharam para a delegacia de Polícia Civil, onde foi apresentado para a autoridade policial de plantão, para a realização dos procedimentos cabíveis.