Policiais militares prendem, em Itaituba, ‘Golden Boy’; a Justiça já havia decretado a prisão dele

Policiais militares prenderam, em Itaituba, no sudoeste do Pará, Paulo Roberto Almeida Ferreira Júnior, mais conhecido como "Golden Boy". A prisão é resultado de uma ação conjunta, realizada, na noite de quinta-feira (11), por uma guarnição da Polícia militar e do serviço de inteligência reservado do 15º Batalhão da Polícia Militar.

A Polícia Civil já o investigava pelo crime de tráfico de drogas. E, por isso, solicitou à Justiça a prisão dele, que foi decretada. Segundo a Polícia Militar, durante a prisão de Paulo Roberto Almeida Ferreira Júnior, foi realizada uma revista pessoal nele.

Ainda conforme o Portal Giro, os policiais encontraram com o suspeito 96g de substância análoga à cocaína, 15g de substância análoga à maconha, um celular Samsung e a R$ 494,00. Os policiais militares o conduziram, então, à 19ª Seccional de Polícia Civil, para que fossem realizados os procedimentos legais pertinentes ao caso.