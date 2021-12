Policiais militares do 5º BPM prenderam, em Castanhal, dois homens por porte ilegal de arma

Policiais militares do 5º Batalhão prenderam, no município de Castanhal, dois homens por porte ilegal de arma. A detenção ocorreu na quinta-feira (16). Os homens foram denunciados porque estavam, em uma parada de ônibus, no bairro Saudade I, com uma menina de aproximadamente três anos. Ainda segundo informações da Polícia Militar, eles estavam em atitude suspeita com a criança, que aparentava estar sem calcinha por baixo do vestido.

Os policiais foram ao local e abordaram os três homens. Eles alegaram ser irmãos da menina, mas não apresentaram nenhuma documentação que comprovasse esse parentesco. E, durante as buscas nas bolsas dos suspeitos, os militares encontraram duas armas de fogo - uma de calibre 12, com uma munição intacta, e um revólver, calibre 38, com quatro munições intactas. Os dois homens e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil. Aparentemente, a criança, que não sofreu abuso sexual, ficou sob a responsabilidade do Conselho Tutelar.