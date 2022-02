Policiais militares do 11° Batalhão prendem casal por tráfico de drogas, no Pará

Uma equipe do 11° Batalhão prendeu um casal com aproximadamente três quilos de maconha em tabletes no município de Cachoeira do Piriá, no nordeste paraense. A ação policial ocorreu na manhã de domingo (27).

Os dois estavam em uma motocicleta, no ramal da Colônia Nova, localidade de Alto Bonito do Gurupi, e foram abordados pelos policiais. Durante a busca, os militares encontraram, envolto em um casaco, os dois tabletes de maconha, e um celular.

O casal e o material apreendido foram encaminhados para a Unidade Integrada de Polícia (UIP) de Cachoeira do Piriá, para a realização dos procedimentos cabíveis na Polícia Civil.