Policiais militares apreendem drogas e celulares em São Miguel do Guamá

Policiais Militares da 9ª Companhia Independente de Polícia Militar (9ª CIPM), unidade que integra o Comando de Policiamento Regional III (CPR III), apreenderam drogas e celulares roubados no município de São Miguel do Guamá, nordeste paraense.

A apreensão ocorreu na noite de domingo (27). Uma pessoa informou, aos militares, a localização de um adolescente que havia furtado seu aparelho celular no dia anterior. Os policiais foram até o endereço. E, com o adolescente, encontraram uma porção de maconha, que teria sido adquirida pela troca do celular furtado da vítima.

No endereço onde o celular foi deixado, os policiais também encontraram porções de maconha e pedras de oxi, além de R$ 1.355,00 em espécie, seis aparelhos celulares e roupas furtadas de uma loja no centro da cidade. Na residência havia também uma motocicleta com registro de roubo.

Ainda segundo a PM, o proprietário, que estava na casa e autorizou a entrada dos militares, e o adolescente foram encaminhados, juntamente com o material apreendido, para a Delegacia de Polícia Civil de São Miguel do Guamá, para a realização dos procedimentos cabíveis.