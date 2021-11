Policiais evitam tragédia e resgatam mulher que ameaçava se jogar da ponte de Outeiro

Quem acha que o trabalho da Polícia Militar se resume a combater a criminalidade com ações ofensivas nas ruas da cidade desconhece as muitas faces da rotina dessa atividade, que entre outras coisas, inclui a missão de salvar vidas. Foi o que aconteceu na manhã desta segunda-feira (1º), quando uma equipe do 26° Batalhão da Polícia Militar foi chamada para atender uma ocorrência em Outeiro. As informações são do portal Ver-o-Fato.

Uma mulher, cuja identificação não foi divulgada, ameaçava se atirar da ponte que dá acesso ao distrito. Populares que já haviam observado a presença dela no local e perceberam que havia o perigo de um ato impensado acionaram o 26° BPM que, minutos depois, encaminhou uma equipe, apoiada por profissionais do Corpo de Bombeiros e também da Guarda Municipal.

A mulher, que aparentava estar bastante desolada e desorientada, recebeu a assistência de quase dez agentes de segurança. Dois policiais se aproximaram e passaram a dialogar com ela, no intuito de fazê-la perceber o perigo que corria e dissuadi-la da ideia de atentar contra a própria vida. Após quase meia hora de negociação, os policiais conseguiram convencê-la a se afastar da mureta de proteção da ponte e ser conduzida até a UPA de Icoaraci para receber atendimento médico.