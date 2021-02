Policiais encontram fazenda com mais de 2 mil pés da maconha no Pará

Uma fazenda com mais de 2 mil pés de maconha foi encontrada por policiais do 11º Batalhão de Polícia Militar (11º BPM) no município de Cachoeira do Piriá, no sudeste paraense. Os militares chegaram até à plantação após flagrarem um adolescente com uma grande quantidade de drogas em um bar na região. As informações foram divulgadas pela PM nesta segunda-feira (1º).

Indagado pelos policiais, o menor de idade teria revelado que a origem do material entorpecente encontrado com ele durante a revista pessoal. Foi então que as informações foram apuradas e os miltiares chegaram até o local que estava sendo usado para a plantação de maconha.

Ao fundo do terreno, os policiais se depararam com uma barraca onde estavam dois simulacros de arma de fogo e os 2 mil pés de maconha que, de acordo com os militares, já estavam prontos para a colheita.

Todos os pés de maconha foram arrancados e antes de serem incinerados, uma parte foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil de Cachoeira do Piriá para os procedimentos cabíveis.

Não há informações de quantas pessoas estavam no local no momento da "batida" policial, mas, segundo a PM, os envolvidos também foram conduzidos para a delegacia.