Batalhão de Polícia Rodoviária apreende cinco motos roubadas em Mocajuba

Policiais militares do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRV) apreenderam, na rodovia PA-151, à altura do município de Mocajuba, cinco motos com registro de roubo e uma arma de fogo. Realizada na manhã de sexta-feira (20), ação faz parte de uma operação de reforço da fiscalização montada pelo BPRV para garantir a segurança de quem trafega pela via, que corta três municípios do nordeste paraense.

A primeira apreensão ocorreu durante a abordagem a um veículo de passeio. Os militares perceberam a atitude suspeita de um dos passageiros que, ao ser revistado, foi flagrado portando um revólver calibre 38. O homem foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e conduzido à Delegacia de Mocajuba.

Já as motos foram flagradas na checagem da situação veicular junto ao sistema de informações de segurança pública. Cinco motocicletas estavam com registro de roubo. Ainda segundo os policiais militares, todos os condutores apresentaram documentação falsa dos veículos e, por isso, também foram conduzidos à Delegacia de Mocajuba para a instauração dos procedimentos legai.