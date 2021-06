Policiais discutem dentro de delegacia e sargento da PM morre após ser baleada pelo colega

Uma discussão entre dois policiais acabou em morte dentro de delegacia. A 3° sargento da Polícia Militar, Alcileide Conceição Costa de Freitas, de 44 anos, recebeu tiro no peito e morreu no local, na manhã desta quinta-feira (10), no bairro do Alvorada, em Manaus (AM).

Segundo policiais que trabalhavam com os envolvidos, a sargento e um colega começaram a discutir de forma intensa, quando o autor do crime puxou uma arma e disparou contra o peito de Alcicleide.

A Polícia Militar informou que está investigando o caso e prestou solidariedade aos familiares da vítima.

'A Polícia Militar se solidariza com os familiares e amigos, pedindo conforto a seus corações e forças para transformar a dor da perda em esperança.

Transmitimos nossos mais profundos sentimentos'