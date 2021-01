Tio suspeito de estuprar sobrinha de 13 anos é preso em Conceição do Araguaia

Policiais civis de Conceição do Araguaia, no sul do Pará, prenderam Avelino Almeida dos Santos, suspeito de estuprar a sobrinha de 13 anos, filha do irmão. A detenção ocorreu, na sexta-feira (22), por volta de 14 horas. O mandado de prisão contra Avelino foi expedido pela Justiça. Durante as investigações, e munidos daquela ordem judicial, os policiais foram até o local do crime, às margens do rio Araguaia. E, ao se aproximarem da residência do suspeito, uma policial avistou Avelino Almeida se jogando do galho de uma árvore com uma corda amarrada ao pescoço.

De imediato, um policial civil subiu na árvore e segurou o corpo de Avelino. E o irmão do suspeito cortou a corda com um facão, impedindo que o acusado se matasse. Ele tentou se matar ao avistar a viatura policial. Ao ser resgatado, estava desmaiado. Segundo a vítima relatou aos policiais civis, Avelino Santos abusou dela três vezes somente no mês de janeiro de 2021. Ele continuará preso, à disposição da Justiça. (Com informações do Portal Debate Carajás – Sucursal Parauapebas)