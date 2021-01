Polícia Civil prende 19 em operação contra o tráfico em Rondon do Pará

Dezenove pessoas foram presas nesta quinta-feira (14) durante a Operação Tiphon, deflagrada pela Polícia Civil para desarticular o crime de tráfico ilícito de drogas município de Rondon do Pará. A ação foi iniciada nas pimeiras horas da manhã.

A ação foi resultado de investigações: foram expedidos 21 mandados de prisão preventiva e 17 mandados de busca e apreensão. Apenas nesta manhã, foram feitas 19 prisões, além de quatro flagrantes. As informações foram divulgadas pela 10ª RISP Superintendência Regional do Sudeste do Pará.

A Polícia Civil também divulgou os nomes dos que seguem foragidos: Daniel Alves Costa Lopes, Luciano Abreu Pereira, Manoel Ferreira do Nascimento e José Paulo dos Santos seguem procurados pela polícia nesta quinta-feira.

Armas e munição de porte ilegal foram apreendidas (Polícia Civil)

Os presos são Adriano dos Santos Lourenço, Gustavo da Silva Soares, Maria Luciene Costa Córnica, Ricardo Alves da Silva, Eriks Silva de Oliveira, José Orlando Conceição da Costa, Aridelson Paulino de Almeida, Fernanda da Silva Alves, Antônio José Gomes Feitosa, Carlos André Vasconcelos Pantoja, Mateus Ferreira Alves, Tetacles Gama Lemos, Érika do Nascimento Pacheco, Luis Felipe Gonçalves da Silva e Sinval da Silva Soares.

Washington da Costa Nascimento também foi preso preventivamente e autuado em flagrante pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Alan da Silva Lobo e Djaime Santos de Souza foram presos preventivamente e autuados em flagrante pelo crime de posse de arma de fogo.