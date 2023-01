Policiais civis e militares prendem homem por porte ilegal de arma em Altamira

Uma operação conjunta realizada pelas polícias Militar e Civil resultou na prisão de um homem por porte ilegal de arma de fogo. A ação ocorreu no município de Altamira, na região sudoeste do Estado, no sábado (28)

Os agentes participavam da operação integrada objetivando coibir a prática de ações criminosas, como homicídios, latrocínios, roubos, furtos e tráfico de drogas. E, durante essa ação, abordaram um grupo de pessoas. Com uma delas, encontraram uma pistola, calibre. 9mm, com 12 munições.

O homem foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Os policiais civis vão realizar investigações para descobrir a origem da arma de fogo.

