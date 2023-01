Homem é preso em Altamira por porte ilegal de arma de fogo

Um homem, não identificado, foi preso por porte ilegal de arma de fogo pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã deste sábado (14). O fato aconteceu no km 630 da BR-230, no município de Altamira, no sudoeste do Pará.

Durante a fiscalização de rotina, ao abordar um Toyota/ Etios, a equipe PRF visualizou o cano de uma espingarda dentro de um saco de pano, localizado embaixo do banco do veículo. Ainda foram encontradas nove munições calibre 28 gauge.

Ao consultar os sistemas, os agentes constataram que o condutor não possuía autorização para portar arma de fogo.

O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil em Altamira/PA, a fim de que fossem tomados todos os procedimentos cabíveis, em tese, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.