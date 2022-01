Policiais civis da Divisão Estadual de Narcóticos apreenderam 19 tabletes de cocaína, em Belém

Uma ação da Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc) da Polícia Civil, com foco na investigação e repressão ao crime organizado, resultou na apreensão de 19 tabletes de cocaína na tarde de quarta-feira (26), no bairro do Jurunas, em Belém. Duas pessoas foram presas em flagrante e autuadas com base no artigo 33 da lei 11.343/2006.

Segundo o delegado João Costa, titular da Denarc, os entorpecentes foram encontrados durante uma ação de fiscalização em um porto hidroviário na avenida Bernardo Sayão, que tinha como alvos embarcações oriundas do estado do Amazonas. "Diariamente estamos com várias frentes de trabalho para combater o crime e o tráfico de drogas na capital e no interior. Quando realizamos essas ações, retiramos de circulação esse tipo de material ilícito, que possibilita o crime de tráfico e impulsiona vários outros crimes. Tirando de rota vários traficantes, vidas são salvas. Sem dúvida, a sociedade é quem ganha com essas ações”, contou.

Um inquérito policial foi instaurado para apurar a origem e destino dos entorpecentes. Durante a ação, um casal foi observado em atitudes e comportamentos suspeitos. Em entrevista policial, o homem informou que receberia R$ 200,00 para trazer a maleta do município de Santarém, mas afirmou não saber o conteúdo do que estava transportando. E que uma mulher desconhecida por ele aguardava-o no estacionamento do porto para receber a mala.

Diante da suspeita, os agentes de segurança solicitaram a abertura da mala. E, durante a revista, encontraram 19 tabletes de cocaína. A dupla recebeu voz de prisão e foi encaminhada à sede da Denarc, na travessa Coronel Luís Bentes, no bairro Telégrafo, para a realização das medidas cabíveis.