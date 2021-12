Policiais civis da Delegacia de Salvaterra prenderam casal por tráfico de drogas

Policiais civis da Delegacia de Salvaterra, no arquipélago do Marajó, deram cumprimento a cinco mandados de busca e apreensão e prenderam um casal em flagrante, pelo crime de tráfico de drogas, no bairro Tartarugão, na manhã deste domingo (12). Todos os alvos dos mandados judiciais são investigados pela prática do tráfico de drogas no município.

Durante as buscas na residência de um dos acusados, os agentes encontraram 24 porções de substância de oxi. Um casal foi autuado em flagrante delito e vai responder pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ainda durante a operação, além dos entorpecentes, também foram apreendidos celulares e outros objetos, que serão periciados e vão subsidiar investigação. A Polícia Civil informou, ainda, que qualquer pessoa pode realizar a denúncia do crime de tráfico de drogas e outros delitos, por meio do disque-denúncia 181. O sigilo é garantido.