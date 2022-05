Policiais apreendem 150 quilos de cocaína em Cametá

Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e do Grupamento Fluvial da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) apreenderam, nesta sexta-feira (20), cerca de 150 quilos de cocaína no município de Cametá, nordeste do Pará. Segundo a secretaria, esta é uma das maiores apreensões do ano.

A droga apreendida será trazida para o Grupamento Fluvial (GFlu), na avenida Arthur Bernardes, em Belém. A previsão de chegada é a partir das 12h30. O governador Helder Barbalho fez o anúncio em suas redes sociais e parabenizou as equipes que atuaram na apreensão.

Acompanhe para mais informações.