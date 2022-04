Polícia utiliza drone para localizar suspeito de drogar e estuprar jovem de 21 anos, em Monte Alegre

O serviço de inteligência das polícias Civil e Militar utilizaram um drone para localizar Nelson, vulgo "Nelsinho" Carvalho, foragido há quase dois meses, suspeito de ter drogado e estuprado uma jovem de 21 anos em um motel em Monte Alegre. De acordo com informações da polícia, o homem estava escondido em uma fazenda de parentes no Setor 4, em uma área distante e de difícil acesso. Ele não resistiu à prisão e foi apresentado na delegacia do município do oeste paraense. Com informações do portal Debate Carajás.

Após o crime, a mãe da vítima, que não reside no Brasil, chegou a oferecer uma recompensa de R$ 10 mil a quem fornecesse qualquer informação sobre o paradeiro do suspeito. Ela afirma que os advogados de Nelsinho Carvalho entraram com um pedido de revogação da prisão, mas o mesmo foi negado pela Justiça, que manteve a prisão preventiva. No entanto, ele não foi localizado e, desde então, passou a ser considerado foragido.

No último dia 25 de março, a Polícia Civil deflagrou a Operação Alcaloide, para dar cumprimento a mandados de busca e apreensão e também de prisão preventiva contra os envolvidos no crime. Na ação, foram apreendidos aparelhos eletrônicos e um homem identificado como Estefesson Santos foi preso. Ele é suspeito de ter colocado a substância entorpecente na bebida da vítima.

O caso

A jovem de 21 anos, que atualmente reside na Europa, estava em Monte Alegre visitando familiares. Após comemorações do aniversário da mãe, no dia 23 de fevereiro, ela foi estuprada. Segundo a vítima, depois da festa, ela foi para um bar com os amigos e posteriormente o grupo foi para um motel, onde tinham reservado um quarto. Nelsinho, sabendo que a mulher estava drogada, teria a levado para outro quarto e praticado o crime.

Testemunhas disseram à polícia que, ao ver ele levando a jovem para o outro quarto, foram atrás e chegaram a bater insistentemente na porta, mas o suspeito não abriu. Parentes e amigos da vítima chegaram a fazer protestos em frente à Delegacia de Polícia Civil pedindo a prisão dele. Nelsinho está à disposição do sistema penal.