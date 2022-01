Policia Rodoviária Federal recuperou mais de mil carros roubados no Pará em 2021

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou cerca de 1.116 veículos com registros de furto e roubo, durante fiscalizações nas rodovias e estradas federais do Pará, em 2021. Só nas primeiras semanas deste ano, 13 veículos já foram recuperados pela PRF.

Os números são resultado de um planejamento minucioso que o órgão realiza para o policiamento ostensivo das rodovias federais do Pará. O plano operacional é montado com base em mapeamentos estatísticos das ocorrências, intensificação das fiscalizações e capacitação de servidores. Além disso, a PRF conta com o apoio da ferramenta SINAL.

Comprovadamente, a probabilidade de recuperação de um veículo é maior nas primeiras horas após a ocorrência do fato. Assim, o Sistema Nacional de Alarmes (SINAL) da PRF disponibiliza aos policiais rodoviários federais em todo o país, imediatamente após o registro, informações de ocorrências de furto/roubo de veículos, tornando-se uma eficiente ferramenta no combate a esse tipo de crime.

Disponível desde de novembro de 2017, o sistema possibilita ao cidadão fazer um registro da ocorrência de seu veículo no Portal da Polícia Rodoviária Federal (www.prf.gov.br/sinal). O registro no SINAL também pode ser feito através do número de emergência da Polícia Rodoviária Federal, o 191.