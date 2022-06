Polícia recupera mais de 250 cestas básicas furtadas; donativos estavam em imóvel no Bengui

A Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas (DRFRC) investiga o furto de 253 cestas básicas adquiridas pelo governo do Estado para doação a famílias atingidas por chuvas em maio passado, em Ourém. Nesta sexta-feira (10), a PC informou que conseguiu recuperar os donativos em um imóvel no bairro do Bengui, em Belém.

As doações para Ourém, foram organizadas após chuvas fortes provocarem interdições na BR-316 e alagamentos no nordeste estadual, atingindo vias públicas e casas em Castanhal, Santa Maria, Capitão Poço e Ourém.

O município de Ourém foi um dos mais afetados, nos dias 20 e 21 de maio passado. Houve famílias obrigadas a deixar as casas por não terem a mínima condições de dormir entre a sexta-feira (20) e sábado (21).

Ainda em Ourém, o bairro Vila de Arraial do Caeté, por exemplo, ficou inundado, entre outras localidades, conforme mostraram que tentaram passar pelo local, ainda na sexta-feira (20), e gravaram vídeos que circularam amplamente em redes sociais e grupos de WhatsApp.

A Redação Integrada aguarda retorno da Polícia Civil sobre o avanço das investigações. Até então, a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas confirmou que segue com o trabalho de levantamento de informações para tentar chegar aos responsáveis pelo furto.