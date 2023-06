Polícia recupera em Marabá veículo furtado no Estado do Tocantins

Uma guarnição da Polícia Militar recuperou no final de semana um veículo modelo Hilux SW4, de cor branca, com registro de furto no estado do Tocantins. A apreensão ocorreu no último sábado (18), após os policiais receberem a informação de fonte anônima de que uma residência funcionaria como oficina de adulteração de veículos.

Ao chegar no local, cujo endereço fica no Loteamento Novo Progresso, em Marabá, sudeste do Estado, a PM encontrou o portão principal aberto, o que leva a crer que os suspeitos desconfiaram da movimentação de viaturas na área e fugiram do local. No momento da diligência, a polícia também checou a placa que estava no veículo e constatou que a mesma não correspondia ao número chassi.

No interior do imóvel também foram encontrados um notebook, uma agenda com várias anotações de contas bancárias (uma espécie de livro-caixa), uma carteira de identidade, além de uma lixadeira, percloreto de ferro e outros itens comumente utilizados na prática de adulteração criminosa. Todo o material apreendido, inclusive o veículo, foi levado para a 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil, que deve abrir inquérito para investigar o caso.