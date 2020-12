Polícia recupera 44 aparelhos celulares roubados e devolve 10 às vítimas

A Operação Rastreio, da Polícia Civil, em Santarém, recuperou 44 aparelhos celulares e, nesta quarta-feira (30), entregou 10 deles às vítimas. A ação desencadeada pela Unidade Integrada de Polícia (UIP) Santarenzinho neste mês de dezembro de 2020, segue no município do oeste do Pará.

De acordo com o delegado Erik Peterson, titular da UIP, os aparelhos recuperados pelos investigadores vêm sendo entregues aos donos. O delegado admitiu que é difícil, mas não impossível recuperar objetos levados em assaltos.

A polícia informou que realiza um procedimento administrativo (tombamento) para cada um dos aparelhos celulares roubados e recuperados, identificando o tipo criminal, ou seja, se os telefones são resultados de crimes de roubo, furto, receptação, apropriação de coisa havida por erro, caso fortuito ou força da natureza.

Os donos chamados à UIP Santarenzinho não escondem a grata surpresa por reaverem os seus pertences.