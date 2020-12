Polícia procura suspeito de matar pastor em Santarém

A Polícia Civil, em Santarém, no oeste do estado, procura por Rivaldo Josué Sousa Castro, apontado como principal suspeito da morte a tiros do pastor evangélico Glauber Leal Lopes, de 48 anos, no último dia 15 de novembro.

O suspeito tem passagens pela polícia, e um mandado de prisão em aberto por roubo no início deste ano. De acordo com a polícia, a vítima estava em uma área de forno na ocupação Espírito Santo na grande área de Santarenzinho.

Rivaldo abordou o pastor que correu por cerca de 200 metros, mas foi atingido por vários disparos e não resistiu. O delegado Erik Peterson informou nesta terça-feira (1º) que descarta o crime de latrocínio pelo fato de o suspeito ter percorrido grande distância atirando contra a vítima.

A polícia trabalha com a motivação de vingança por ter informações que duas semanas antes do crime, o pastor teria se livrado de uma tentativa de assalto do acusado. Na tentativa de assalto, o pastor não apenas se defendeu, mas tomou o terçado que Rivaldo portava e o feriu na perna com a própria ferramenta. A partir daí, o suspeito passou a monitorar o pastor até conseguir matá-lo.