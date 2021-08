Polícia procura por jovem que tentou matar o próprio tio com tiro pela fechadura da porta

O jovem Rafailque da Silva dos Santos, de 23 anos, está sendo procurado pela Polícia Civil do município de Placas, no oeste paraense. O rapaz é suspeito de ter desferido um tiro que acertou o rosto do seu próprio tio, identificado apenas como René. O crime foi registrado no mês de junho, e o mandado de prisão preventiva expedido na última quinta-feira (19).

De acordo com informações da Polícia Civil, o alvo de Rafailque foi atingido com um tiro de arma de fogo, disparado através da fechadura da porta. Logo após a tentativa de homicídio, René foi hospitalizado, mas já recebeu alta médica e passa bem. A possível motivação para o crime não foi informada.

Com mandado de prisão preventiva em aberto, Rafailque é considerado, portanto, foragido da justiça. A polícia chegou a receber informações anônimas de que o suspeito estaria escondido em uma localidade na zona rural de Placas. Quando as equipes policiais se deslocaram até o endereço repassado na denúncia, foram informadas, porém, de que ele já teria abandonado a região.

Quem tiver qualquer informação que possa levar a polícia ao suspeito, pode ligar para o Disque-Denúncia, no número 181. Não é preciso se identificar. Com informações do site Giro Portal.