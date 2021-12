Polícia prende mãe da bebê que foi achada após um ano congelada com carnes em uma geladeira

De acordo com a polícia, em Minas Gerais, no sudeste do País, até o momento, Grazi, de 28 anos, a mãe da criança é a principal suspeita de ocultação do crime e de ocultar o cadáver, o que gera pena de 1 a 3 anos de prisão. Com informações do Portal do Holanda.

As investigações, informou a polícia, devem confirmar se houve outros crimes como aborto provocado ou homicídio. Grazi foi presa em flagrante na noite desta terça-feira (30). Ela foi e encaminhada para depoimento no Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoas (DHPP).

A bebê foi achada após um ano congelada com carnes em uma geladeira da residência dela. O corpo foi encontrado pela dona de casa, Susy Costa, de 56 anos, quando ela fazia uma limpeza da geladeira. Ela relatou que há um ano Grazi entregou a ela um embrulho dentro de uma sacola, dizendo que era um pedaço de carne e pediu que ela guardasse.