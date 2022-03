Polícia prende vereadores e empresários por furto de energia em Terra Santa

​Quatro pessoas foram presas por furto de energia na tarde desta quinta-feira (10), no município de Terra Santa, na região oeste do Pará. Entre os suspeitos, estão dois vereadores e dois empresários locais. As prisões foram resultado de uma operação integrada entre Polícia Civil, Polícia Militar e​ a concessionária​ ​de energia ​Equatorial​.

VEJA MAIS

Os suspeitos passaram a noite na delegacia de Polícia Civil, aguardando a audiência de custódia, realizada na manhã desta sexta-feira (11). Conforme determinação do juiz, cada um deverá pagar fiança no valor de 15 salários mínimos para poder responder em liberdade.

Conforme a legislação brasileira, a energia é considerada um bem móvel, pois tem "valor econômico", sendo, portanto, passível de ser subtraída ou obtida.

No caso de furto simples, a pena é de um a quatro anos de reclusão e multa. Mas o delegado Raoni Barcelos autuou os dois vereadores e os dois empresários por furto qualificado mediante fraude, que tem pena prevista de 2 a 8 anos de prisão.

A reportagem de OLiberal.com​​ entrou em contato com a Polícia Civil e Equatorial Energia, para apurar mais informações sobre o caso. A reportagem também tenta contato com a defesa dos presos.​​