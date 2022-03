Polícia prende vereador de Igarapé-Miri acusado de envolvimento em assassinato em fevereiro de 2022

Na manhã desta quarta-feira (16), a polícia cumpriu mandado de prisão temporária contra o vereador Antônio Marques, mais conhecido como Toninho do Murutinga, em plena via pública de Igarapé-Miri. As informações são do site Igmrinews Miriense.

Ele é vereador de Igarapé-Miri, mas foi preso sob a acusação de envolvimento em um assassinato ocorrido na Vila Murutinga, zona rural de Abaetetuba, município da região do Baixo Tocantins, assim como Igarapé-Miri. O crime ocorreu no dia 7 de fevereiro deste ano.

Conforme a Superintendência Regional da Polícia Civil (4ª Risp), no Baixo Tocantins, a Justiça determinou a prisão temporária de Toninho, e nesta quarta-feira, a Polícia Civil, em Abaetetuba, iniciou a operação para prender o político às 8h, no entanto, ele não foi ao prédio da Câmara Municipal, em Igarapé-Miri, como seria de praxe.

Os agentes da PC, de Abaetetuba, realizaram buscas em vários endereços de Igarapé-Miri atrás do vereador, inclusive no gabinete dele na Câmara Municipal, e acabaram o encontrando no meio da rua, por volta do meio-dia. Ele foi conduzido para a sede da 4ª Risp, e de lá para o presídio de Abaetetuba.

O inquérito policial investiga o suposto envolvimento do vereador como mandante da morte de um rapaz de 22 anos, na Vila Murutinga, que teria invadido à casa de Toninho em Igarapé-Miri.

Toninho do Murutinga já foi preso anteriormente. Em dezembro do ano de 2019, ele foi preso junto com o secretário municipal de Administração de Igarapé-Miri, à época, e mais um empresário da cidade. Todos suspeitos de associação criminosa envolvendo a aprovação de projetos legislativos, conforme denúncia apresentada à Justiça pelo Ministério Púbico do Estado do Pará (MPPA).