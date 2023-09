​Polícia prende​ suspeitos de​ roubo e​ invasão a residências na Vila dos Cabanos, em Barcarena

Ezequiel da Silva Santos, Yago Miranda Martins e Elizabeth de Souza Almeida foram presos nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (22), durante a operação “Fio da Navalha”, deflagrada em Vila dos Cabanos, na cidade de Barcarena, nordeste paraense, e em Marituba, na Grande Belém. Um quarto criminoso ide​ntificado como Eduardo Vinícius Silva Trindade se encontra foragido da Justiça. Durante os trabalhos policiais, foram apreendidos celulares e dinheiro, além de uma motocicleta com registro de furto/roubo.

Segundo boletim da Polícia Civil, o bando é suspeito de envolvimento em roubos usando arma de fogo e cárcere privado, que aconteceram em algumas residências de Vila dos Cabanos, em Barcarena, nos meses de julho e agosto de 2023.

As investigações continuam para a polícia conseguir reunir provas e identificar outros envolvidos nesses crimes. De acordo com a Polícia Civil, a operação “Fio da Navalha” faz referência ao fato de os suspeitos atuarem ou terem atuado como barbeiros para executar os roubos. Todos foram encaminhados para a unidade policial de Vila dos Cabanos, onde foram ouvidos e colocados à disposição do Poder Judiciário.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.