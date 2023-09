Três homens são presos durante operação contra tráfico de drogas na Pedreira, em Belém

Três homens foram presos, na manhã desta quinta-feira (21), durante a operação “Pedreira sem Droga”, deflagrada pela Polícia Civil do Pará, por meio Seccional Urbana da Pedreira. O objetivo é cumprir cinco mandados de busca e apreensão em combate ao crime de tráfico de drogas no bairro da Pedreira. A operação foi deflagrada nesta quinta e os 3 indivíduos não tiveram identidade divulgada. As informações foram divulgadas pela PC do Pará.

O delegado Márcio Cavalcante, titular da Seccional da Pedreira, explicou que um dos homens foi autuado em flagrante por tráfico de entorpecentes e, com ele, foram apreendidos 50 invólucros pequenos e quatro grandes de substância petrificada semelhante à cocaína, além de aparelho celular. O segundo foi conduzido por quebra de monitoramento. E o terceiro, por tráfico de drogas.

"Com este último foram apreendidos uma porção pequena de substância análoga à cocaína, dois aparelhos celulares e um caderno com anotações acerca da venda de entorpecentes foram apreendidos”, detalha o delegado.

Os suspeitos presos em flagrante foram apresentados na Seccional da Pedreira. A ação policial busca apreender entorpecentes em locais previamente levantados durante as investigações e outros eventuais objetos ilícitos encontrados nos imóveis revistados.

Além das duas equipes da Seccional da Pedreira, agentes das Seccionais da Marambaia, Guamá e Comércio atuam na operação. “Essa integração mostra o empenho de toda a Polícia Civil do Estado do Pará no combate ao crime, em especial ao tráfico de entorpecentes que, geralmente, desencadeia outros delitos”, pondera o delegado geral Walter Resende.