Polícia prende suspeito por posse ilegal de armas e munições em Itupiranga

A Polícia Civil do Pará prendeu um homem em flagrante por posse ilegal de armas e munições durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em Itupiranga, no sudeste do estado, na última quinta-feira (12/12). A prisão ocorreu na residência do proprietário de um estabelecimento comercial localizado na zona rural do município.

A operação realizada pela equipe da Delegacia de Itupiranga encontrou diversas armas de fogo e munições em posse do suspeito. No estabelecimento comercial, os policiais apreenderam um revólver e munições de calibres variados. Já na residência do suspeito, foram localizadas três espingardas, um revólver adicional e mais munições, todas sem a documentação legal.

Além das armas, os policiais descobriram diversas caixas de munições vazias e insumos para a fabricação clandestina de munições. O homem foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Itupiranga, juntamente com o material apreendido, para os procedimentos legais. O armamento será submetido a perícia, e as investigações continuam.