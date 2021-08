Polícia prende quatro suspeitos de roubo e furto de gado em Novo Progresso e Castelos dos Sonhos

Agentes de segurança da Polícia Civil cumpriram nesta terça-feira (3), mandados de prisão expedidos pela Justiça contra cinco acusados pelo furto de 30 cabeças de gado perto da comunidade Alvorada da Amazônia, a 32 km da cidade de Novo Progresso. Um dos acusados conseguiu escapar. Com informações do site Folha do Progresso.

De acordo com as informações da Polícia Civil, no sudoeste do estado, as investigações começaram em junho, deste ano, e os investigadores recuperaram os animais furtados durante ação conjunta das polícias Civil e Militar, denominada operação “Ouro Branco". A investigação feita pela Delegacia de Novo Progresso, reuniu o delegado Francimar, a investigadora Thiara Bruna e o investigador da PC da Delegacia de Castelo dos Sonhos, Marquezan Freitas.

Ainda, segundo a polícia, o líder da quadrilha é Herickson Vargas, e foi ele quem escapou e já é considerado foragido da Justiça.

Foram presos Wellington Jhon da Silva, Davilson Silva de Lima, Halan Rosa Nascimento e Pablo Chaves Peterlle. Segundo a PC, eles vão responder por organização criminosa, além de crimes individuais, como roubo e furto de gado, receptação dolosa e posse ilegal de arma de fogo. Os presos foram enviados para a cadeia pública e estão à disposição da Justiça. Em sites da região do sudoeste do Pará, circula imagem do foragido, divulgada pela polícia.