Polícia prende mulher suspeita de apropriação indébita em Santa Bárbara do Pará

Uma mulher identificada como Andreia Miranda Holanda foi presa na tarde desta terça-feira (24), por volta das 14h, em Santa Bárbara do Pará, suspeita do crime de apropriação indébita. Segundo a Polícia Civil, que realizou a prisão por meio de agentes da delegacia do município, vinculada à Superintendência da Região Metropolitana de Belém, contra a investigada havia um mandado de prisão preventiva expedido pela 3ª Vara Criminal de Belém. O crime é previsto no artigo 168, §1º, do Código Penal Brasileiro.

A ação ocorreu no bairro Aracy, zona rural daquele município. Segundo a polícia, a equipe localizou Andreia em sua residência após o levantamento de algumas informações sobre ela. A mulher não ofereceu resistência no momento da prisão e foi conduzida à uni​dade policial da cidade para a realização dos procedimentos legais. A polícia não forneceu maiores detalhes sobre o crime.

O que é o crime de apropriação indébita?

Apropriação indébita é o crime previsto no artigo 168 do Código Penal Brasileiro que consiste no apoderamento de coisa alheia móvel, sem o consentimento do proprietário. O criminoso recebe o bem por empréstimo ou em confiança, e passa a agir como se fosse o dono.