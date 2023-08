Polícia prende ‘MC Teitei’ por suspeita de ser mandante de homicídio no Marajó

Policiais do 80º Pelotão Destacado da Polícia Militar de Anajás, no Arquipélago do Marajó, prenderam um homem conhecido como “MC Teitei”. Ele é suspeito de ser o mandante do homicídio contra Elivelton dos Santos Noronha, que foi assassinado, com diversos golpes de faca, na noite de sábado (26).

O suspeito de ser o autor das facadas, conhecido como “Gito”, ainda não foi localizado. A prisão de “MC Teitei” ocorreu no domingo (27). As informações são do portal Notícia Marajó. A comandante do 9° Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel Christine, informou que, durante rondas de patrulhamento pela cidade, no sábado à noite, um cidadão informou sobre uma briga ocorrida na 1ª Travessa do Bairro Açaizal. Um homem havia sido esfaqueado.

Moradores socorreram Elivelton e o encaminharam ao Hospital Municipal, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Os policiais foram até o hospital para obter mais informações sobre as circunstâncias do crime. E apuraram que um homem conhecido como “Gito” seria o principal suspeito de ter aplicado os golpes que mataram Elivelton. Os militares fizeram buscas, mas não o localizaram.

LEIA MAIS:

O titular do 12º Comando de Policiamento Regional (CPR XII) do Marajó Ocidental, coronel Márcio Abud, explicou que, já na tarde de domingo, menos de 24 horas após o crime, os militares do 80º PDPM, sob o comando do sargento Duarte, localizaram e prenderam “MC Teitei”.

A prisão foi resultado de um trabalho conjunto com a Polícia Civil, que solicitou, à Justiça, a prisão preventiva de “MC Teitei”. Ainda segundo a Polícia, “MC Teitei” e Elivelton discutiram pouco antes do crime e esse desentendimento seria a motivação do homicídio. A reportagem não conseguiu contato com a defesa do suspeito.

A Polícia Civil do Pará informou que, por meio de ação da Delegacia de Polícia de Anajás, exerceu diligências ininterruptas após uma ocorrência de homicídio, neste domingo (27). O crime ocorreu no dia 26, ocasião em que a vítima foi atingida por golpes de faca pelas costas em decorrência de uma discussão.

Após uma denúncia anônima a equipe deslocou até uma residência na rua Redenção, bairro Açaízal, onde o homem foi encontrado e preso. Ele se encontra agora à disposição do poder judiciário na Delegacia de Polícia de Anajás, informou, ainda, a Polícia Civil.