Polícia prende irmãos suspeitos de integrarem quadrilha especializada no furto de motos em Belém

Os irmãos Richard Pantoja Correa e Rodrigo Pantoja Correa foram presos pela Polícia Civil na última terça-feira (14/7), suspeitos de integrarem uma quadrilha especializada no furto de motocicleta em Belém. De acordo com a PC, a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DRFRVA) registrou diversas ocorrências desse tipo de crime na Região Metropolitana e iniciou as investigações para localizar os envolvidos.

Na terça (14/7), a polícia havia apurado que um automóvel furtado pela quadrilha estaria em manutenção em uma oficina localizada na capital paraense. Os agentes se deslocaram até o local e encontraram um carro com registro de roubo.

Segundo a PC, a DRFRVA constatou que Richard e Rodrigo estavam como possuidores do automóvel em questão. Os dois foram presos e, com eles, a polícia apreendeu chaves de motocicletas, chave mestra, além de algumas ferramentas de desbaste de numeração de motor.

Os itens recolhidos serão utilizados para ajudar nas investigações. Os irmãos foram colocados à disposição da Justiça. A Polícia Civil segue em diligências para recuperar as motocicletas e identificar outros envolvidos.