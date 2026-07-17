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Polícia

Polícia prende irmãos suspeitos de integrarem quadrilha especializada no furto de motos em Belém

Com eles, os agentes encontraram chaves de motocicletas, chave mestra, além de algumas ferramentas de desbaste de numeração de motor

O Liberal
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A imagem em destaque mostra os suspeitos presos pela Polícia Civil. (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Os irmãos Richard Pantoja Correa e Rodrigo Pantoja Correa foram presos pela Polícia Civil na última terça-feira (14/7), suspeitos de integrarem uma quadrilha especializada no furto de motocicleta em Belém. De acordo com a PC, a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DRFRVA) registrou diversas ocorrências desse tipo de crime na Região Metropolitana e iniciou as investigações para localizar os envolvidos.

Na terça (14/7), a polícia havia apurado que um automóvel furtado pela quadrilha estaria em manutenção em uma oficina localizada na capital paraense. Os agentes se deslocaram até o local e encontraram um carro com registro de roubo.

Segundo a PC, a DRFRVA constatou que Richard e Rodrigo estavam como possuidores do automóvel em questão. Os dois foram presos e, com eles, a polícia apreendeu chaves de motocicletas, chave mestra, além de algumas ferramentas de desbaste de numeração de motor.

Os itens recolhidos serão utilizados para ajudar nas investigações. Os irmãos foram colocados à disposição da Justiça. A Polícia Civil segue em diligências para recuperar as motocicletas e identificar outros envolvidos.  

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