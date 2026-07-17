Adolescente de 14 anos mata o próprio irmão, de 17, por causa de roupa emprestada em Icoaraci

Uma discussão entre dois irmãos terminou em tragédia na tarde desta sexta-feira (17), na passagem Brasília, no bairro da Campina, em Icoaraci, distrito de Belém. Um adolescente de 17 anos morreu após ser atingido por um golpe de faca desferido pelo próprio irmão, de 14 anos.

A reportagem do Grupo Liberal esteve na Divisão de Atendimento ao Adolescente (Data), para onde o adolescente foi encaminhado após a ocorrência. No local, a equipe conversou com a avó dos dois irmãos. Abalada, ela preferiu não gravar entrevista nem ter a identidade divulgada, mas relatou como a família vivenciou a tragédia.

Segundo a avó, o desentendimento ocorreu na hora do almoço e teve início por causa de uma discussão envolvendo roupas. Conforme o relato, o adolescente de 14 anos pediu ao irmão que não utilizasse mais duas peças de roupa. Raniel teria respondido que continuaria usando as roupas, o que deu início à discussão.

Ainda de acordo com a familiar, durante a briga o adolescente de 14 anos pegou uma faca e desferiu um único golpe contra o irmão. Ao perceber a gravidade da situação, o próprio adolescente saiu correndo para a rua em busca de ajuda.

Com auxílio de moradores e familiares, Raniel foi colocado em um carro particular para ser levado a uma unidade de saúde. No trajeto, porém, o veículo encontrou uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que passava pela área. O atendimento ocorreu na passagem Brasília, na esquina com a rodovia Augusto Montenegro.

Os socorristas realizaram todos os procedimentos de emergência e tentaram reanimar o adolescente, mas apenas puderam constatar a morte do adolescente de 17 anos.

Após o ocorrido, o adolescente de 14 anos foi conduzido à Divisão de Atendimento ao Adolescente (Data), onde permanece à disposição das autoridades. O corpo da vítima foi removido para os procedimentos periciais.

Emocionada, a avó classificou o episódio como “uma fatalidade”. Segundo ela, os netos mantinham apenas desentendimentos comuns entre irmãos e nunca haviam protagonizado episódios de violência dessa gravidade. “Foi uma briga besta”, resumiu a avó.

A Polícia Civil investiga o caso e deverá ouvir familiares e testemunhas para esclarecer todos os detalhes da ocorrência. A investigação busca confirmar a dinâmica dos fatos e verificar se havia algum histórico de conflitos mais graves entre os irmãos ou outros elementos que possam ter levado ao desfecho trágico.

"A Polícia Civil informa que um adolescente foi apreendido em flagrante. O caso é apurado pela Divisão de Atendimento ao Adolescente (Data). Equipes realizam os levantamentos da ocorrência para esclarecer as circunstâncias do caso”, informou a PC.