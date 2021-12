Polícia prende integrante de trio que roubou R$40 mil de lotérica no Pará

A Polícia Civil cumpriu, nesta quinta-feira (9), um mandado de prisão preventiva contra um homem acusado de envolvimento no assalto a uma lotérica. O crime ocorreu no município de Cachoeira do Arari, no arquipélago do Marajó, em novembro deste ano. Na ocasião, foram levados R$40 mil pelos assaltantes.

Segundo apontam as investigações da PC, três homens coordenaram e realizaram a ação criminosa em um estabelecimento no centro da cidade. Dois dos envolvidos no assalto já haviam sido presos anteriormente por agentes civis. A identidade dos acusados não foi informada pelas autoridades policiais. Não foi detalhado se alguém ficou ferido durante o assalto.

Após os procedimentos cabíveis, todos os três presos seguem à disposição da justiça.