A Polícia Militar do Pará prendeu na manhã deste domingo (27) um dos suspeitos de envolvimento na morte da pequena Ravyla Dagila de Sousa, de apenas 10 anos de idade, no município de Viseu, no nordeste paraense. A informação foi divulgada pelo governador do Pará, Helder Barbalho, nas redes sociais.

Esta matéria está em atualização.