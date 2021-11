Polícia prende homem que usava uniforme da PM para cometer roubos no Entroncamento

Um homem foi preso por policiais militares do 27º Batalhão, na última segunda-feira (22), suspeito de cometer roubos na Feira do Entroncamento, em Belém. Para intimidar as vítimas, o homem usava parte de um uniforme da PM. Com o suspeito, foi apreendido um simulacro de arma de fogo, além de dinheiro que havia sido roubado de uma das vítimas.



Os militares participavam da operação "Polícia Mais Forte" quando foram informados que um homem estaria cometendo roubos na área da feira. A equipe iniciou as buscas ao suspeito e conseguiu localizá-lo em uma via próxima. Com ele foi encontrado um simulacro e R$ 959,75 em dinheiro, além de um modelo de gândola, parecido com o utilizado por algumas unidades da PM.



O suspeito, os objetos apreendidos e as vítimas foram encaminhados para a Seccional Urbana da Marambaia, onde foram apresentados para a autoridade policial de plantão.