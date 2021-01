Polícia prende homem por maus-tratos a cachorros e resgata tartaruga ameaçada de extinção

Equipes do Batalhão de Polícia Ambiental (BPA), do Comando de Policiamento Ambiental (CPA), prenderam um homem por maus-tratos contra dois cachorros nesta quinta-feira (7), em Belém. No mesmo dia, em Marituba, na Região Metropolitana, os agentes resgataram uma tartaruga ameaçada de extinção.

Por volta das 11h30, uma equipe da unidade foi acionada pelo Centro Integrado de Operações (CIOp) para verificar uma denúncia de maus tratos contra dois cachorros no conjunto Paraíso dos Pássaros. No local, os PMs verificaram que os animais apresentavam ferimentos pelo corpo. O proprietário dos cachorros foi conduzido até a Divisão Especializada em Meio Ambiente (Dema), onde foi preso por maus tratos.

Ainda na manhã de quinta-feira, outra equipe do BPA foi acionada para socorrer uma tartaruga no bairro Centro, em Marituba. Os PMs foram até a casa do solicitante e localizaram o animal, uma tartaruga-oliva, que estava com duas patas amputadas. A tartaruga foi socorrida até a sede da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS) em Belém.

De acordo com a polícia, a tartaruga-oliva, ou tartaruga-marinha-olivacea, pesa, em média, 60 quilos e é uma das cinco espécies de tartarugas marinhas ameaçadas de extinção no Brasil.