Polícia prende homem com 12 porções de oxi e sete de maconha, em Breves

Na madrugada desta sexta-feira (14), um jovem de 20 anos, que estava em liberdade provisória, foi capturado em flagrante por tráfico de entorpecentes, no município de Breves, no Arquipélago do Marajó. A operação ocorreu na Passagem Santana, no bairro Cidade Nova II, durante ronda ostensiva da Polícia Militar do Pará (PMPA). Com informações do site Notícia Marajó.

Segundo o responsável pelo 12º Comando de Policiamento Regional (CPR XII) do Marajó Ocidental, coronel Márcio Abud, as equipes do Oficial de Dia e do Recobrimento estavam patrulhando na área quando avistaram um indivíduo, que não teve o nome identificado, em atitude suspeita. Ao notar a aproximação das viaturas, o suspeito descartou uma embalagem e correu para dentro de uma residência.

Os policiais perseguiram o suspeito e o alcançaram dentro da casa. Durante a revista pessoal, encontraram com ele uma quantidade de substâncias ilícitas. O homem então revelou que havia mais drogas nos fundos da residência.

Em uma busca no local indicado, os policiais encontraram outra quantidade de entorpecentes, além de materiais usados para a embalagem do material ilícito. No total, foram apreendidas 12 porções de oxi e sete de maconha.

Diante dos fatos, o suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à Superintendência de Polícia Civil de Breves para os procedimentos cabíveis. Na delegacia, foi constatado que o suspeito já tinha passagem anterior por tráfico de drogas e estava em liberdade provisória.

A reportagem solicitou mais detalhes sobre o caso às polícias Civil e Militar, e aguarda retorno.